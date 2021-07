Dopo Piazza Armerina in provincia di Enna e Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta, un altro paese del nisseno potrebbe entrare in zona rossa: si tratta di Gela.

La decisione è stata formalizzata con un’ordinanza del governatore Musumeci su richiesta del sindaco Lucio Greco.

Gela è il quarto Comune siciliano che diventa “zona rossa”. Il provvedimento si è reso necessario, a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 a venerdì 23 luglio.

“Nel garantire il massimo dei controlli – dichiara il primo cittadino di Gela – sento la necessità, ancora una volta, di chiedere ai miei concittadini di fare un passo indietro e di ricominciare a usare la mascherina ovunque, anche all’aperto, dove attualmente non è obbligatorio. Non è ancora, purtroppo, il momento del liberi tutti e degli abbracci. Questo è il momento di vaccinarsi, se ancora non lo si è fatto, e di adottare comportamenti improntati alla prudenza”

Intanto questa mattina il governatore Musumeci, a fronte della possibile zona gialla per la Sicilia ha chiesto al governo nazionale di rivedere i parametri che fissano la definizione dei colori delle regioni, per far sì che vengano collegati al tasso di ospedalizzazione e non più alla percentuale dei contagi.

Oggi l’azienda sanitaria ha fatto sapere che si è arrivati a 190 nuovi casi settimanali, ben oltre il limite dei 179.

LEGGI ANCHE

FESTE E FESTINO, PAURA RIALZO CONTAGI IN SICILIA

BANCAROTTA E RICICLAGGIO, TRE ARRESTI A PARTINICO