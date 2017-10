PALERMO – L’ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Palermo ha ricusato il listino regionale di Franco Busalacchi.

Dopo la clamorosa esclusione di Rosario Crocetta, anche Busalacchi, candidato alla presidenza della Regione siciliana per il movimento ‘Noi siciliani-Sicilia libera e sovrana” è fuori dalla competizione elettorale. L’esclusione del listino fa, infatti, decadere tutte le liste provinciali. Busalacchi ha già annunciato che oggi presenterà ricorso. Così come Crocetta, che ieri ha dichiarato: “Domani depositeremo al Tar di Palermo due ricorsi, uno io, l’altro Micari. Ci sono dei precedenti della giurisprudenza; comunque ci rimettiamo alla decisione del Giudice”.

Tutti i candidati esclusi

Ma Busalacchi non è l’unico candidato alla presidenza della regione ad essere stato escluso. Nelle ultime ore l’ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Palermo ha ricusato anche i listini regionali di Piera Lo Iacono, della lista civica ‘Per il lavoro’ e Pierluigi Reale di Casa Pound. In corsa per la presidenza rimangono: Nello Musumeci per il centrodestra, Giancarlo Cancelleri per il M5s, Fabrizio Micari per il centrosinistra, Claudio Fava per la sinistra e Roberto La Rosa per gli indipendentisti di “Siciliani liberi”.