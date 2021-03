“A nome dei deputati e degli assessori regionali espressione del gruppo parlamentare Popolari Autonomisti Idea Sicilia esprimo la massima solidarietà nei confronti dell’avvocato Ruggero Razza, la cui opera in qualità di assessore alla Salute della Regione Siciliana, in sintonia con quella del Governo Regionale, è sempre stata improntata al massimo impegno, specie sul fronte della lotta al Covid-19, come dimostrano ad esempio i dati sulla vaccinazione che vede la Sicilia primeggiare a livello nazionale” lo afferma il capogruppo onorevole Totò Lentini che aggiunge “abbiamo piena fiducia nell’attività della magistratura ma siamo altresì convinti che l’ex assessore Razza potrà mostrare la sua estraneità da qualunque ipotesi criminosa”.

