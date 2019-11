Decreto Paesi Sicuri. Una delegazione del Palermo Pride ha partecipato al Convegno sulla legge regionale 11/2019 per la Cultura della Pace (sabato 23 novembre a Palazzo Comitini) insieme alla vice Ministra agli Esteri e all Cooperazione internazionale Marina Sereni, a Giuseppe Lupo, parlamentare all’Ars e al sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Decreto Paesi Sicuri, il 25 novembre dibattito sul diritto d’asilo all’Arci Porco Rosso

Il Palermo Pride ha consegnato alla vice Ministra il testo relativo alla richiesta di sospensione del decreto “Paesi Sicuri” che sarà al centro del dibattito “Diritto d’asilo e persone Lgbt+ dai Decreti Sicurezza al Decreto Paesi Sicuri” il 25 novembre alle 17.30 nei locali del Circolo Arci Porco Rosso con Yuri Guaiana, presidente di Certi Diritti, Fausto Melluso, l’avvocato de La Migration Gaetano Pasqualino, l’onorevole Erasmo Palazzotto, Fausta Ferruzzq del Forum Antirazzista Palermo. Modera Manuela Casamento del Coordinamento Palermo Pride.

Il testo è stato sottoscritto da:

