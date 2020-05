_

Dati nazionali Coronavirus oggi. La protezione Civile nazionale ha pubblicato il bollettino aggiornato dei casi di contagi, ricoveri e decessi causati dal Coronavirus ad oggi giovedì 7 maggio.

Dati nazionali Coronavirus oggi, stabile il numero di nuovi positivi mentre rallentano leggermente i decessi

La Protezione Civile italiana ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il bollettino dei casi aggiornati con i dati raccolti nelle ultime ventiquattro ore nel nostro Paese.

Secondo l’ultimo aggiornamento, ad oggi sono stati registrati 215.858 casi risultati positivi. Cresce anche il bilancio relativo al numero di guariti nel nostro Paese, che arriva a 96.276. Sale invece a 29.958 il numero di persone affette da Covid decedute in Italia.

Quadro riepilogativo:

Deceduti: 29.958 (+274)

Guariti: 96.276 (+3.031)

Positivi attuali: 89.624 (-1.904)

Totale casi: 215.858 (+1.401)

Continuano a diminuire i pazienti che necessitano di supporto respiratorio allo Spallanzani di Roma

La direzione dell’istituto di ricerca Spallanzani della Capitale ha diffuso i dati relativi alla situazione dei pazienti ricoverati presso la struttura. Al momento sono 134 le persone ospitate nel presidio ospedaliero, di cui 89 positive al Coronavirus e 45 sottoposte ad indagine.

Scende il numero di pazienti nel reparto di Terapia Intensiva che necessitano del supporto respiratorio: oggi sono 12, due in meno rispetto a ieri. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono stati dimessi o trasferiti presso altre strutture territoriali 406 pazienti.

Intesa Governo-Cei, dal 18 maggio riprendono le messe con i fedeli

Dopo l’annuncio fatto dal Governo delle misure previste nella fase 2 di risposta al Coronavirus, la Cei aveva espresso tutto il suo disappunto. Nel decreto ministeriale rimaneva infatti il divieto di celebrare messe aperte ai fedeli. L’unica eccezione era prevista per i funerali, che potevano essere svolti con un massimo di 15 partecipanti.

In una nota della Presidenza del Consiglio si legge che è stato siglato un protocollo per la ripresa delle celebrazioni con i fedeli, “in condizioni di massima sicurezza”.

“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha sottolineato il premier Conte – indicano le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche avvenga nella maniera più sicura per la salute pubblica e per la tutela dei fedeli. Ringrazio la CEI per il sostegno morale e materiale che sta offrendo alla collettività nazionale in questo momento cosi’ difficile per il Paese”. Il Protocollo entrerà in vigore da lunedì 18 maggio.