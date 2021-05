Verrà resa nota oggi la decisione sul passaggio di zona delle Regioni, come ogni venerdì, dopo il monitoraggio della cabina di regia.

In tre hanno già raggiunto il traguardo: si tratta del Friuli, Molise e Sardegna dove la zona bianca scatterà già da lunedì 31 maggio, dopo 3 settimane consecutive con un’incidenza sotto i 50 casi. Le prossime Regioni a fare il passaggio (dal 7 giugno) se i contagi continueranno a scendere, sono Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

E la Sicilia? I numeri non sono ancora abbastanza buoni per ambire al passaggio in zona bianca. Ieri, con 383 nuovi casi registrati nel bollettino, l’incidenza siciliana si è attestata a quota 53 casi ogni 100 mila persone, dato in miglioramento ma ancora di pochissimo sopra la soglia massima che è di 50 casi ogni 100 mila persone. Incidenza che si dovrà mantenere sotto i 50 per tre settimane consecutive.

La Sicilia dovrà aspettare fino al 21 giugno, se tutto va bene. Intanto i comuni in zona rossa restano nove: San Cipirello, Vicari, Gagliano Castelferrato, Scordia, Maletto, Maniace e Riesi a cui si sono aggiunte Geraci Siculo e Lercara Friddi.

Cosa riapre in zona bianca

In zona bianca non ci sarà il coprifuoco, tutto sarà aperto, e rimarrebbero solo l’obbligo di mascherine e le misure anti-assembramento. Riprenderanno tutte le attività: matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso.

Il commissario Figliuolo ha inoltre inviato al Cts e alla Conferenza delle Regioni il protocollo messo a punto dal Sindacato dei gestori dei locali (Silb) chiedendo di valutare la possibile riapertura in sicurezza proprio sulla base delle indicazioni contenute nel documento tecnico e, soprattutto, di considerare l’ipotesi di vaccinare i più giovani proprio all’interno dei locali, una proposta avanzata dal sindacato che aveva dato la disponibilità ad organizzare degli open day.

