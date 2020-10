Il parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all’Ars Antonello Cracolici ha presentato un’interrogazione rivolta all’assessore regionale Ruggero Razza.

Il tema è il bonus per il personale sanitario regionale coinvolto nell’emergenza Covid-19. “Che fine ha fatto?”, chiede Cracolici all’assessore alla Salute.

Cracolici ricorda che il contributo da 1.000 euro al mese a partire dallo scorso marzo era stato incluso nella finanziaria regionale. Il riconoscimento doveva durare fino alla fine dell’emergenza Coronavirus. Considerato che lo scorso 7 ottobre il Governo nazionale ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, chiede Cracolici, “quali motivi abbiano impedito l’erogazione del riconoscimento economico, seppur previsto dalla legge, determinando nei fatti un comportamento omissivo e negando una aspettativa per coloro che sono impegnati in prima linea nella emergenza sanitaria in corso”.

