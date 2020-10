Nell’arcipelago delle Egadi una squadra di medici e infermieri delle Usca dell’Asp di Trapani ha effettuato un controllo a tappeto per far emergere eventuali casi di contagio. Gli screening di massa nelle isole minori sono stati disposti dall’assessorato regionale per la Salute.

Sono stati sottoposti a tampone rino-farigeo 855 residenti a Favignana, Marettimo e Levanzo.

Tra tutti i test effettuati, sono risultati positivi al Coronavirus quattro cittadini, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Paolo Zappalà, commissario straordinario dell’Asp di Trapani, ha mandato il proprio ringraziamento all’Unità di Gestione dell’Emergenza e Urgenza Territoriale, per aver coordinato le attività di test in modo impeccabile.

