Impennata di contagi nei territori di Partinico e Carini. Negli ultimi giorni sul territorio sono state conteggiate circa 400 persone positive al Coronavirus.

A Partinico scoperto un focolaio in un centro d’accoglienza con 17 positivi tra ospiti e operatori: una situazione drammatica che desta preoccupazione. Nel paese si contano in totale 127 casi di Coronavirus.

Anche a Carini nell’ultima settimana i numeri sono aumentati, dai 52 di lunedì si è arrivati a registrare 96 positivi già mercoledì: un incremento esponenziale.

Il sindaco di Carino, Giovì Monteleone, ha chiesto il potenziamento dell’ufficio di protezione territoriale per poter far fronte all’emergenza, con la possibilità di disporne l’apertura anche nei giorni festivi.

Anche nella vicina Montelepre lievitano i casi accertati, sono 21 al momento, ma il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura del plesso scolastico di via Madonna del Carmine per la sanificazione.

