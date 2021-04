L’ufficio Statistica del Comune rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia e diffusi domenica 11 aprile 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile.

“I dati della settimana appena conclusa – osserva il responsabile dell’ufficio Statistica, Girolamo D’Anneo – mostrano per la quinta settimana consecutiva un peggioramento dell’emergenza sanitaria in Sicilia.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 7831, l’11,8% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 20,5%.

Il numero degli attuali positivi è pari a 22971, 119 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 21652, 73 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1319, di cui 171 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 192 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 18 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 77 nuovi ingressi in terapia intensiva (+11,6% rispetto ai 69 della settimana precedente).

O numero dei guariti (158478) è cresciuto di 7371 unità rispetto alla settimana precedente, anche se il dato risente della correzione apportata il 9 aprile, quando sono stati caricati guariti che non erano stati conteggiati nelle ultime due settimane. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’85,0% (era l’84,6% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 341, ma anche in questo caso il dato risente della correzione apportata il 9 aprile, quando sono stati caricati deceduti che non erano stati conteggiati negli ultimi mesi. Complessivamente le persone decedute sono 5038, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (2,6% domenica scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,7%)”.

LEGGI ANCHE

BOOM DI PRENOTAZIONI CON ASTRAZENECA A PALERMO

ILLECITI SUL SERVIZIO AMBULANZE AL POLICLINICO DI PALERMO