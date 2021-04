Gli over 65 palermitani sembra aver preso alla lettera l’invito del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Filippo Anelli che ieri in una nota scriveva: “Sollecito tutta la popolazione ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino. Nel caso di AstraZeneca la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata ad un orientamento di grande prudenza. In un contesto in cui la mortalità per Co- vid è altissima, il primo vaccino che vi propongono, qualsiasi esso sia, è la via migliore per tutelare la vostra salute”.

Nel capoluogo siciliano in due giorni sono schizzate a oltre 16mila gli over 65 che si sono prenotati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, dopo le numerose disdette dei giorni scorsi.

Per riuscire a soddisfare tutte le richieste sono state attivate due piattaforme su cui si può prenotare il vaccino anti Covid in provincia di Palermo: la prima è quella «ufficiale» gestita da Poste Italiane, l’altra è stata allestita dall’Asp di Palermo per gestire gli appuntamenti nell’hub della Fiera del Mediterraneo per coloro i quali non erano riusciti per vari motivi ad accedere alla prenotazione pur essendo tra gli aventi diritto.

Su quest’ultima piattaforma si possono prenotare i soggetti fragili rimasti indietro come ad esempio le persone gravemente obese, chi soffre di anoressia, i portatori di sindrome di down e tutti coloro la cui patologia non era stata inserita nelle tabelle del Ministero.

Chi inoltre era stato escluso, nonostante rientrasse nel target, a causa della tessera sanitaria scaduta può adesso prenotarsi sconnettendosi all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org e seguire le istruzioni per scegliere la data dell’appuntamento.

Resta la possibilità di prenotare anche attraverso il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate.

