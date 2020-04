_

Coronavirus Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (mercoledì 22 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Coronavirus Sicilia, 48 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 58.732 (+3.639 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.883 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

Dimessa una paziente centenaria dal Covid Hospital del Policlinico ‘Martino’ di Messina

Una paziente centenaria è stata dimessa oggi dal Covid Hospital del Policlinico ‘Martino’ di Messina. Concetta Lenzi era stata ricoverata lo scorso 22 marzo, ed è subito diventata uno dei simboli della lotta al Coronavirus in Sicilia. Concetta lo scorso 28 marzo ha festeggiato i cento anni, e adesso è finalmente risultata guarita dal Covid-19 e ha potuto fare rientro nella propria abitazione.

All’uscita dall’ospedale di Messina ha trovato ad attenderla uno dei figli, il direttore generale del centro sanitario Giuseppe Laganga, e il cappellano del Policlinico che l’ha omaggiata con un rosario benedetto. Grande festa con applausi e voci di incoraggiamento dal personale dell’ospedale che aveva avuto modo di conoscere la donna durante le settimane di ricovero.

Test positivo al Covid-19 per due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata”.

Due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata” di Biancavilla (CT) sono stati sottoposti al tampone per il Coronavirus, con esito positivo. La direzione del polo sanitario ha immediatamente attivato le misure di sicurezza e sanificazione previste dal Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Nei giorni scorsi la direzione medica dell’Ospedale, insieme alla Direzione Sanitaria aziendale, avevano disposto il monitoraggio regolare di tutti gli operatori sanitari impiegati nella struttura. Gli infermieri risultati positivi al test si trovano in buone condizioni di salute e sono asintomatici. Al momento tutti i reparti dell’ospedale funzionano regolarmente e continuano la propria normale attività.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.