“Non è un caso la scelta di allestire agli arrivi: il primo spazio che, all’interno del Terminal – ‘notoriamente un non luogo’ – accoglie in Sicilia le decine di migliaia di viaggiatori che ogni giorno atterrano a Catania e che in questi giorni di festa si ricongiungono con i propri familiari.

La magia del Presepe, rito antichissimo del Natale cristiano, insieme alla sapienza degli artigiani di Caltagirone sono il benvenuto “Made in Sicily” per tutti i passeggeri in arrivo, all’insegna dell’accoglienza e del ritrovo degli affetti più cari”, dichiarano la Presidente SAC, Daniela Baglieri, e l’Amministratore Delegato Nico Torrisi.