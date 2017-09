Giancarlo Cancelleri lo aveva anticipato lo scorso 19 settembre nel corso di un’intervista a “Di Martedì”, il talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris. “Il prossimo assessore sarà un sindaco che non fa parte del Movimento Cinque Stelle”, aveva detto il numero uno del M5S in Sicilia.

Cancelleri punta sull’ex sindaco di Licata

Oggi arriva la conferma da parte di Angelo Cambiano, l’ex sindaco antiabusivismo di Licata, sfiduciato dopo aver amministrato per due anni la città dell’agrigentino. “La proposta c’è stata – ammette Cambiano -“. E se il candidato alla presidenza della Regione del M5S si era mostrato sicuro nel dare per certa l’adesione di un sindaco non grillino, Cambiano frena e prende tempo. “La proposta di Giancarlo Cancelleri di indicarmi come assessore regionale c’è stata, – conferma l’ex sindaco – io deciderò nelle prossime ore insieme al gruppo di ex consiglieri comunali ed ex assessori che mi sono vicini.

Cambiano prende tempo

Cancelleri non è l’unico che ha puntato gli occhi su Cambiano, diventato, sopratutto dopo la sfiducia, un simbolo di lotta alla legalità, che raccoglie ovunque consensi e che di conseguenza fa gola a diversi partiti. “Ho avuto delle interlocuzioni con tutti i soggetti politici in lizza per le prossime regionali. Per ultimo Claudio Fava mi ha proposto di fare l’assessore nel caso in cui diventasse presidente della Regione. Non è, però, una scelta che farò da solo. A decidere insieme a me sarà tutto il mio gruppo, da qui a breve. Una volta fatta la scelta la comunicheremo a Giancarlo Cancelleri”.