Giancarlo Cancelleri, ospite ieri sera a “Di Martedì”, il talk politico condotto da Giovanni Floris su La7, è intervenuto sulla questione assai spinosa della sospensione da parte del Tribunale di Palermo, dei risultati delle Regionarie.

Dopo le dichiarazioni delle ultime ore e il post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, il deputato pentastellato ha ribadito che non farà un passo indietro. Lui rimane il candidato a guidare la Regione Siciliana. Nel corso del dibattito il movimento guidato da Grillo ha ricevuto diverse critiche sia per la mancanza di competenza nell’amministrare i Comuni, che per i vari procedimenti in corso nei confronti sia di Luigi Di Maio, che della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Nuovo assessore un sindaco non grillino

Attacchi che Cancelleri ha respinto, affermando che un’accusa per diffamazione, come quella che ha investito il vice presidente della Camera, non può essere il motivo per tirarsi indietro dall’essere candidato premier, nè per ricevere una sospensione da parte del Movimento. Il candidato governatore risponde anche sul fronte della presunta mancanza di competenza dei suoi colleghi pentastellati e rilancia: “Presenteremo a breve due nuovi assessori. Uno di questi sarà un ingegnere ambientale, mentre l’altro sarà un sindaco, che non fa parte del Movimento Cinque Stelle, ma che è stato eletto da una lista civica”. Il primo cittadino, di cui ancora non si sa il nome, sarà indicato come assessore agli Enti Locali.

Abolizione dei vitalizi per aiutare le donne

Il deputato grillino torna a battere su un punto simbolo della sua campagna elettorale: l’abolizione dei vitalizi degli ex parlamentare e la riduzione degli stipendi dei deputati siciliani. Una spesa, pari a circa 17 milioni di euro, che i grillini hanno intenzione di impiegare per creare un fondo a sostegno delle giovani lavoratrici autonome