Roberto Boscaglia vuole tirar fuori al più presto il Palermo da questa brutta situazione; i rosa vengono da due sconfitte consecutive e occupano l’ultimo posto in classifica con un solo punto.

Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Turris (prima nel Girone C con 10 punti), ribadisce che solo col lavoro si potrà risalire in graduatoria.

“Dobbiamo lavorare e stare tranquilli – afferma- . Nessuno voleva questa situazione. Bisogna andare in campo per vincere le partite. Dobbiamo andare avanti. Percepisco molto pessimismo che ci può stare visti i risultati, ma la squadra si rialzerà, se sono certo. I giocatori sono tranquilli ma devono sentire il “peso”, il senso del pericolo. La paura non può esistere”.

