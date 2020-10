Ancora problemi con il Bonus Sicilia. A non essere pienamente operativo è il portale per il Click day dal quale si dovrebbe attuare la procedura di richiesta per le aziende. A denunciarlo il presidente regionale di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina.

“Riceviamo in queste ore – racconta Messina – centinaia di segnalazioni da imprenditori e consulenti perché il portale attraverso cui si dovrebbe concorrere al Bonus Sicilia ha problemi tecnici e impedisce la partecipazione a imprese che hanno invece le carte in regola per concorrere”.

“Chiediamo un rinvio dell’assegnazione del Bonus per risolvere queste anomalie e le altre criticità già denunciate – continua -. Occorre senz’altro rivedere il metodo del Click day che certamente penalizza i concorrenti che si trovano in zone dove la linea non ha gli stessi parametri di quella che serve i grandi centri”.

Da rivedere anche la richiesta della regolarità del DURC: “Le analoghe misure del Governo nazionale – conclude – non hanno previsto tale documentazione tenendo conto delle difficoltà affrontate durante il lockdown e anche subito dopo”.

