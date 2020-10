Il progetto di riqualificazione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese, nel palermitano, presentata dal consorzio Smart City Group è stata ritenuta valida dai commissari straordinari.

Le proposte presentate dal progetto Smart Utilities District per riconvertire lo stabilimento in un polo industriale green ha ricevuto l’ok. Il piano prevede investimenti per 200 milioni di euro. 700 i posti di lavoro diretti che si verrebbero a crare, oltre quelli relativi all’indotto.

Giancarlo Longhi, presidente del Consorzio Smart City Group, ha espresso la propria soddisfazione per la notizia: “La decisione dei commissari è per noi al tempo stesso motivo di grande orgoglio e di rinnovato, forte impegno a dare concretezza ai progetti sin qui messi a punto sulla carta”.

“Con il progetto Sud si apre per la Sicilia un periodo di rilancio della crescita economica e di sperimentazione tecnologica – continua Longhi – che sarà anche un valido esempio per un Paese che deve ripartire dall’economia circolare”.

Adesso si attende l’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel frattempo alcune aziende del Consorzio, impegnate nel settore del grafene, delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, hanno già espresso la propria disponibilità ad avviare le pratiche di insediamento nell’area.

Già incontrati i sindacati Fim Fiom e Uilm per discutere degli aspetti occupazionali. Il Consorzio ha intenzione di confrontarsi anche con la neo eletta sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, che “della questione ambientale ha fatto uno dei punti qualificanti del suo programma”.

