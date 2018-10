Bioesserì e coffee exsperience. Un luogo d’incontro tra il rispetto per la natura, il lavoro dei produttori e la buona tavola, Bioesserì prima di essere un ristorante è un’idea, dove al centro di ogni cosa c’è la sostenibilità ambientale e il rispetto per la materia prima rigorosamente biologica.

Bioesserì è anche partner del grande progetto intrapreso da Caffè Morettino che mette insieme antichi sapori e innovazione, perché quello del caffè torni ad essere un rito da assaporare in un luogo accogliente e funzionale.

Bioesserì è un nuovo modo di intendere il comfort food. Una cucina elegante eppure semplice e diretta, dove i sapori veri della terra, del mare e della montagna vengono apprezzati nella loro purezza. Niente sofisticazioni, niente nomi complicati, solo la bontà e il gusto di ogni piatto che si apprezza nella semplicità di un servizio altamente professionale ma sempre rilassato e confortevole.

Proposte fresche e raffinate che rielaborano i migliori prodotti bio della Sicilia per offrire un’esperienza di gusto che rievoca la genuinità delle cose fatte bene, senza mai essere didascalici o scontati. Semplicemente una nuova idea di cucina di territorio dove al centro di tutto c’è una sola, semplice e ostinata cosa: la ricerca quasi ossessiva della migliore materia prima biologica.

Bioesserì e coffee exsperience: per una colazione, un pasto o un incontro di lavoro

Bioesserì è un mondo bio che accompagna ogni momento della giornata, dalla pasticceria della prima colazione, al pranzo, alla cena.

Un luogo accogliente e aperto dal mattino fino a tarda sera per gustare tutti i piatti della cucina durante tutto l’arco della giornata, dalla pizza alle proposte del bistrò, dalla pasticceria all’ampia scelta di snacks. Per un momento di relax o un incontro di lavoro, Bioesserì è anche Working Station, un luogo dove poter lavorare grazie ad una connessione stabile ed una serie di servizi accessori.

L’eccellenza della materia prima 100% biologica

Le eccellenti materie prime utilizzate dalla cucina del bistrò, alla pizzeria, alla pasticceria provengono da produttori di fiducia, selezionati in Italia (soprattutto in Sicilia) ma anche all’estero, che praticano un’agricoltura naturale che non utilizza pesticidi e tutela la biodiversità.

Un’ attenzione particolare è riservata ad esempio alle farine utilizzate negli impasti delle pizza e dei lievitati da pasticceria come la “farina evolutiva”, un mix esclusivo di grani provenienti dell’intera area del Mediterraneo coltivati in un capo sperimentale nel cuore della Sicilia.

E poi ancora ingredienti preziosi come i gamberi di Mazara del Vallo o i migliori pomodorini di Pachino che vengono utilizzati in cucina o sulle pizze, esaltate da un impasto preparato con farine macinate a pietra e fatto lievitare naturalmente per 72 ore.

Bioesserì: un ristorante, due anime

Bioesserì ha aperto 5 anni fa a Milano, nel cuore di uno dei quartieri più affascinanti della città: Brera. Due anni dopo arriva anche il ristorante palermitano che sceglie la centralissima Via Libertà, nel quartiere più modaiolo del capoluogo siciliano, per regalare alla città l’unico ristorante (con pizzeria) biologico certificato tutt’ora presente sul territorio.

La scelta bio e attenta al rispetto per la natura si riflette anche negli ambienti. Gli interni dei locali sono realizzati con materiali naturali, colori discreti e rilassanti. Un mondo invitante dove biologico, gusto, bontà e salute si incontrano.

Il presente e il futuro

L’azienda dei fratelli Borgia ad oggi conta 60 dipendenti ma il progetto è in espansione. Nel 2018 è prevista una nuova apertura a Milano e c’è la volontà di far conoscere il brand Bioesserì anche ad altre città italiane. Le ambizioni di Vittorio e Saverio non si fermano però all’Italia.

La loro sfida inizia 5 anni fa, quando dopo aver messo nel cassetto i diplomi di laurea, si sono lanciati nell’universo gastronomico con l’apertura del primo ristorante Bioesserì a Milano nel 2012. Due anni dopo hanno replicato a Palermo, nella loro Sicilia. Due ristoranti che riflettono la loro storia personale: Palermo, città d’origine e Milano, città adottiva.

Nella loro idea di business, Bioesserì punta a superare i confini nazionali, per puntare a paesi come la Germania, il Regno Unito, la Spagna e la Francia, e poi aspirare a mettere piede negli Stati Uniti e in Medio Oriente.