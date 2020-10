L’ex sindaco di Gela, Domenico Messinese, è stato assolto per non aver commesso il fatto con lui anche l’allora assessore all’ambiente, Simone Siciliano, e il dirigente comunale dello stesso settore, Patrizia Zanone, che i pm accusavano di abuso d’ufficio per l’emergenza rifiuti esplosa nel 2015 dopo le elezioni comunali.

La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Gela, Marica Marino che con il rito abbreviato ha assolto il sindaco, l’assessore e il funzionario mentre ha rinviato a giudizio il responsabile della ditta Tekra, Alessio Balestrieri, che dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio.

La città fu invasa dalla spazzatura perché l’impresa campana “Tekra” che gestiva (e gestisce tuttora) il servizio di nettezza urbana riteneva che lo smaltimento di cumuli di rifiuti indifferenziati fosse da considerare e da compensare come servizio aggiuntivo. Il sindaco invece era convinto che facesse parte del capitolato d’appalto.

