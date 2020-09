_

Boom di candidature per l’apertura di un nuovo locale Mc Donald’s a Giarre, nel catanese. Si sono presentati oltre 3 mila candidati, per i 35 posti offerti dal colosso americano.

L’azienda offre posti di lavoro part-time da 18 a 24 ore, con uno stipendio di partenza di 700-800 euro al mese. In questo periodo, con tante persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, la richiesta per posti di lavoro stabili è sempre più alta.

La direzione di Etnafood, la concessionaria dei ristoranti Mc Donald’s in Sicilia e Calabria, ha già iniziato a scremare le candidature. Sono anche partiti i colloqui, in vista dell’apertura del locale che si spera possa avvenire entro il 30 settembre.

Tra i candidati in fila per partecipare ai colloqui, le motivazioni sono chiare: è veramente difficile trovare in Sicilia un’azienda che offra un contratto regolare, con uno stipendio fisso, e benefit come la tredicesima e la quattordicesima.

Con queste nuove assunzioni, il personale impiegato nei Mc Donald’s dell’Isola salirà a 800 unità, tra impiegati nei ristoranti e negli uffici.

