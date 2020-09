Arriva a Palermo la prima boutique erotica della città. Non si tratta di un sexyshop o di un negozio specializzato nella vendita di sex toys ma di un caloroso luogo in stile liberty.

“Facsimile”, questo il nome scelto, sarà uno spazio di otto metri quadrati all’interno di “Prospero”, l’enoteca letteraria sita in via Marche a Palermo.

Cinzia Orabona, la titolare, lo definisce uno spazio dedicato all’eros, un posto caldo e accogliente, con pareti verdi e velluto rosso. Un luogo elegante dove poter sostare, leggere o partecipare ad incontri.

“Cosa può farmi piacere?” è quello che la gente dovrà chiedersi sostando all’interno della boutique.

Pur essendo uno spazio ridotto è ricco di elementi che rimandano all’eros. Una parete è dedicata ai libri usati, uno spazio ai classici di narrativa erotica, un altro ai saggi sulla pornografia, sull’erotismo e ancora immagini d’epoca, fumetti, cataloghi d’arte e sex toys.

È possibile acquistare maschere e sex toys da utilizzare nei momenti intimi della coppia , “per le fan di 50 sfumature” dice la Orabona.

Un posto elegante e raffinato dove poter acquistare e leggere libri, ma anche molto di più.

L’idea è quella di organizzare diverse tipologie di incontri, da quelli con fisioterapiste specializzate che spieghino come tenere allenato il pavimento pelvico, a quelli in cui il piacere sessuale e il “cosa devo fare per piacermi?” saranno al centro dei dibattiti.

All’interno della boutique, delimitata da tende in velluto rosso, potranno accedere due persone alla volta, così come imposto dalle normative anticovid.

LEGGI ANCHE

SICILIA, ALLERTA METEO GIALLA PROLUNGATA

FONDI UE – SICILIA: IN ARRIVO MEZZO MILIARDO DI EURO