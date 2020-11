Negli ospedali siciliani restano poco più di quattrocento posti liberi per chi avrà sintomi gravi e questo nonostante i piani di incremento messi in campo dalla Regione.

I contagi continuano a crescere (solo ieri si sono registrati 1692 nuovi positivi e 40 decessi) e i letti oggi vuoti saranno sufficienti ancora per meno di un mese: a questo ritmo i 413 posti ancora disponibili basterebbero per 22 giorni.

Si tratta di informazioni elaborate dalla Protezione Civile su dati comunicati dalle Asp, è resi noti ai sindaci.

I dati sono quelli contenuti in una piattaforma che il sistema sanitario utilizza per individuare all’istante i posti disponibili verso cui indirizzare chi ha bisogno del ricovero.

Sono aggiornati a martedì e indicano che fino tre giorni fa i posti liberi in terapia intensiva erano 113 su un totale di 306. Mentre nei normali reparti i posti ancora disponibili erano fino a 72 ore fa 300 su un totale di 1721.

Ma andiamo nel dettaglio, a Palermo e provincia sono ancora disponibili 37 posti in terapia intensiva e 67 in reparti ordinari. La maggior parte delle terapie intensive ancora disponibili si trova a Partinico (18) mentre 7 ce ne sono al Civico e 3 ciascuno ne contano il Cervello e l’Ospedale dei Bambini. L’Ismett ha messo a disposizione 16 letti di terapia intensiva, ma ne restano liberi solo due.

In provincia di Agrigento sono rimasti solo 14 posti di terapia intensiva: 9 al San Giovanni di Dio e 4 a Ribera mentre in tutti gli altri reparti i letti liberi sono 51.

Senza più posti nei reparti ordinari Trapani dove sono però 8 le terapie intensive libere su 12.

A Messina il sistema regge, 13 terapie intensive ancora libere su 28 e 38 letti non occupati negli al-tri reparti sui 126 dedicati ai pa-zienti Covid. Ma va segnalato che a Barcellona non c’è più un letto libero: tutti i 26 dell’ospedale Zodda sono occupati da pazienti Covid.

A Caltanissetta: gli 8 posti in terapia intensiva sono tutti occupati, nei reparti normali restano 11 letti sui 98 che ne conta il sistema sanitario provinciale. Anche a Enna restano 8 posti in terapia intensiva e appena 14 negli altri reparti.

Nel Ragusano dei 109 letti disponibili nei reparti ordinari ne resta libero appena 1 e 9 soltanto sono i posti non occupati in terapia intensiva. Siracusa ha 10 posti liberi in terapia intensiva e 99 nei reparti ordinari.

