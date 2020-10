Ad Alimena (piccolo comune delle Madonie) la situazione si complica. Sono infatti 105 i contagiati: il sindaco dichiara l’emergenza e chiede al governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, di instaurare la zona rossa. Tra i positivi anche un neonato di 20 giorni.

Ieri nel corso dello screening di massa con tampone rapido effettuato nella piazza del paese, sono stati individuati 78 positivi che si aggiungono alle altre 27 persone risultate contagiate nei giorni scorsi.

Adesso, però, per confermare gli esiti si dovrà passare al tampone faringeo, come previsto dai protocolli sanitari. Il sindaco Giuseppe Scrivano ha espresso la sua preoccupazione: “Se dovesse essere confermato

questo numero di positivi Alimena diventerà zona rossa: aspettiamo il risultato della seconda tornata di tamponi prima di mettere in atto il provvedimento”.

