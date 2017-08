Ad una settimana dalla rimozione del manifesto della ditta Affari in Oro, il Comune di Palermo invia una nota per informare i cittadini sulla prassi da seguire per segnalare eventuali abusi.

Come segnalare gli abusi

Il Comune informa che, in ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.93 dell’8/10/15, è possibile segnalare al numero 091.7404661 dell’Area Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Palermo eventuali abusi e comunicazioni pubblicitarie lesive della dignità umana e dell’integrità della persona.

In alternativa le segnalazioni possono essere inoltrate anche all’indirizzo e mail urp@comune.palermo.it