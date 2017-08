Dopo la denuncia di Giusto Catania arriva l’oscuramento del manifesto di Affari in Oro da parte della polizia municipale.

La denuncia

Il capogruppo di Sinistra Comune al consiglio comunale di Palermo aveva tuonato contro l’affissione del manifesto considerato sessista. “La Polizia municipale intervenga immediatamente, in autotutela, per rimuovere la pubblicità sessista della ditta AffarinOro, che opera in palese violazione del regolamento comunale sulla pubblicità, sfruttando volgarmente il corpo della donna per pubblicizzare un’attività economica” – aveva dichiarato Catania.

Giusto Catania, insieme ai consiglieri Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno, aveva annunciato ieri la presentazione di un’interrogazione al sindaco per chiedere quali siano le motivazioni che hanno indotto gli uffici a disattendere l’Art. 7 comma 4 del regolamento comunale sulla pubblicità in cui si recita testualmente: “Non sono consentiti nell’esposizione pubblicitaria immagini, contenuti o messaggi che istigano alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione sessuale e/o religiosa, alla violazione dei contenuti già adottati dall’Amministrazione Comunale con le Convenzioni Internazionali UNICEF e della Convenzione del consiglio d’Europa ad Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.