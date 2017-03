Mancano pochi giorni alla “Giornata Mondiale della Poesia” che segnerà l’inizio del Festival Internazionale di Cinema e Poesia “Versi di Luce”, evento giunto alla nona edizione, organizzato dal Club Amici di Salvatore Quasimodo e patrocinato dal Comune di Modica.

Il Festival, tanto atteso a Modica, aprirà il sipario martedì 21 marzo in occasione proprio della Giornata Mondiale della Poesia e , in onore della ricorrenza, vedrà uniti tre organismi culturali che, a vario titolo, a Modica richiamano la figura del Poeta Premio Nobel: Casa Quasimodo, Caffè Letterario Salvatore Quasimodo e, naturalmente il Club Amici di Salvatore Quasimodo.

Il “Versi di Luce”, in programma a Modica dal 21 al 25 marzo prossimi, realizzato, inoltre, con la collaborazione del “CineClub 262 e la Cineteca Modicana, con partners F.I.C.C., F.C.S, C.T.C.M. per la Cultura e L.I.P.S., porterà nella Città della Contea una “cinque giorni” intensa ed entusiasmante che vedrà l’avvio proprio giorno 21 marzo con incontri culturali interessanti e appuntamenti imperdibili che tutti gli operatori coinvolti proporranno con passione e tenacia, compresa l’Amministrazione comunale che ha sostenuto, sostiene e patrocina anche quest’anno con forza, coerenza ed entusiasmo la realizzazione di un evento che proietta Modica in un’internazionalità straordinaria.

Il programma del 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, vedrà a Casa Quasimodo l’inaugurazione del Festival “Versi di Luce” alle ore 11.00 con la Lettura di poesie – Loop di Videoarte e Videopoesie in concorso.

Si continuerà alle ore 17.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “La poesia della natura – fotografare la natura”.

Alle ore 18.00, poi, si terrà all’Auditorium multimediale “P. Floridia” l’evento “La poesia e la Musica omaggiano Quasimodo”: Concerto della Corale “Libera Armonia” del Maestro Calvo, Letture di poesie a cura dei poeti del “Caffè Letterario S. Quasimodo” con intermezzi musicali a cura dei Maestri Carmelo Melilli e Lino Gatto.

La “Giornata Mondiale della Poesia coinvolgerà alle ore 21.00 la Città della Contea con un’iniziativa unica e divertente, in collaborazione con l’Associazione “Motycando”: “Passeggiata sportiva – poetica nei luoghi modicani della Poesia”, un’occasione per camminare e leggere poesie durante il percorso (punto di partenza in piazza Corrado Rizzone).

Si ricordano gli eventi a corollario della “cinque giorni” del Festival “Versi di Luce”: Loop videoclip presso la Cineteca Modicana, Loop videopoesie e videoarte a Casa Quasimodo e visita ai musei Casa Quasimodo, Museo del Cioccolato, Museo Civico (con biglietto ridotto).