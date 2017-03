CATANIA – Al via il 13 marzo la settima edizione del corso di “Computer Forensics“, incardinato presso il corso di Laurea in Informatica, e che nasce dall’esigenza di potenziare l’efficacia delle attività di investigazione telematica e di ridurre il rischio di errori investigativi, promuovendo l’utilizzo di precise tecniche di analisi dei reperti

informatici, fonti di prova spesso decisive. Titolare della cattedra Sebastiano Battiato, professore Ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università di Catania.

Verranno presentate le diverse modalità di investigazione “digitale” alla luce dell’ordinamento giuridico italiano: tecniche di indagine informatica, investigazione difensiva nel campo dei crimini informatici e dei crimini comuni,

la cui prova sia costituita da dati digitali o veicolati da sistemi informatici. Si parlerà anche di “frodi in ambito scientifico” legate soprattutto alla contraffazione di dati pubblicati su articoli scientifici e delle cosiddette “bufale” in Rete.

Verrà presentato un quadro complessivo dei problemi tecnici, tipicamente informatici, in connessione con le problematiche giuridiche che sottendono a tali tipi di indagini. Ci si soffermerà in particolare sulle ”best-practice” da utilizzare sul campo per acquisizione, conservazione, analisi e produzione dei dati digitali rinvenuti nei computer e dei flussi telematici per la loro

utilizzabilità nell’ambito dei vari tipi di processi, istruttori e/o procedimento amministrativi. Particolare rilievo verrà data all’emergente settore dell’Image and Video Forensics e alle relative tecniche investigative alla luce anche dei recenti casi di cronaca in cui la ricostruzione delle dinamiche di fatti criminosi è risultata spesso decisiva.

Si prevede, anche quest’anno la presenza di alcuni seminari professionalizzanti tenuti da appartenenti alle forze dell’ordine, giuristi, esperti tecnici ed è inoltre confermato il supporto da parte di aziende software che operano nel

settore (Amped, 3DZhepyr, ecc.). Fra le attività e gli argomenti di approfondimento della edizione corrente segnaliamo:

“Audio Forensics e Speaker Recognition”;

“BitCoin Forensics”;

“Social Media Forensics”

“Dark e Deep web”.

Gli studenti del corso di Laurea in Informatica I livello, cui questo corso è offerto come corso “opzionale”, hanno scelto in massa di aderire all’invito e si prevede una partecipazione alle lezioni di circa 100 studenti provenenti anche

da corsi di studio affini. Il corso è rivolto anche a coloro che esercitano o si preparano a esercitareprofessioni in ambito investigativo (FF.OO. Operatori di PG., ecc), giuridico e informatico.

Il corso è frutto della partnership scientifica tra il gruppo di ricerca Image Processing Lab (iplab.dmi.unict.it) con istituzioni locali, forze di polizia, ONLUS (Telefono Arcobaleno, …), impegnate quotidianamente a contrastare i

crimini informatici sulla Rete e non solo. Da quest’anno ci sarà anche il supporto diretto dello Spinoff Universitario iCTLab (www.ictlab.srl), nato nel 2016, grazie al quale gli studenti entreranno in contatto con una realtà

professionale d’avanguardia che offrirà loro spunti per possibili stage e/o Tesi di Laurea. Sono in corso di definizione ulteriori partnership con aziende del settore che si prevede anche quest’anno possano offrire ai discenti delle

licenze d’uso dei software utilizzati dagli addetti ai lavori (Amped5, Authenticate, 3dZephyr, ecc.).

Con il chiaro obiettivo di poter gradualmente aumentare il numero di professionisti ICT dall’A.A. 2017/2018 verrà abolito il numero programmato; i futuri studenti di Informatica dovranno sostenere solo un test di verifica delle competenze di base (non selettivo).

Termine iscrizioni corsi singoli: 20 Marzo 2017.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del corso:

http://www.dmi.unict.it/~battiato/CF.html

http://www.dmi.unict.it/~battiato/CF1617/CF1617.html

e sul canale YouTube dedicato, dove è possibile trovare gran parte delle lezioni delle edizioni precedenti: http://www.youtube.com/computerForensicsCT/