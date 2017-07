Quattropani, frazione di Lipari: una nottata di paura che ha rischiato di finire in tragedia. Protagoniste le fiamme che sono state alimentate dal forte vento e si sono sviluppate da Legno Nero, per poi propagarsi per circa due ettari arrivando in più punti vicino la strada provinciale dell’alta borgata, Lipari-Acquacalda, in una zona non abitata.

I soccorsi

Le fiamme hanno anche raggiunto i 3-4 metri di altezza, e, ovviamente, hanno addirittura sfiorato un traliccio dell’alta tensione, facendo temere il peggio, Macchia mediterranea, rovi e sterpaglie, come prevedibile, completamente in fumo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, al comando di Sergio Strano, che hanno lavorato per circa 8 ore per domare il rogo. Indagini sono in corso sulla natura dell’incendio. Qualcuno pensa anche che la matrice possa essere dolosa.