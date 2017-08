E’ andato completamente distrutto il bosco di Casaboli, nella zona di Monreale.

Le fiamme divampate nel pomeriggio

Le fiamme sono divampate ieri nel tardo pomeriggio e a causa del leggero vento, l’incendio si è esteso rapidamente, divorando mille ettari di vegetazione. Per spegnere le fiamme non è arrivato nessun canadair, sono intervenuti solo due elicotteri, che non hanno potuto fare granchè. Così come gli uomini della forestale, che si trovano impotenti di fronte un incendio di tale vastità.