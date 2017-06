Giovanni Allevi in Celebration Piano Tour venerdì 4 Agosto al Teatro Pietra Rosa di Pollina (PA). Unica data siciliana per il maestro che festeggia i suoi 25 anni di carriera.

Celebration Piano Tour

L’organizzazione è di C.B. Cinema sas con il responsabile organizzativo Matteo Boscarino, che dichiara: “E’ un piacere per noi poter offrire al pubblico la possibilità di assistere ad un concerto così emozionante, ed è un privilegio avere il maestro che si esibirà in una location così suggestiva, che dopo anni torna ad ospitare un evento di musica internazionale”.

Evento internazionale

Nel Celebration Piano Tour Giovanni Allevi eseguirà i brani che l’hanno reso uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale. Non mancherà l’omaggio ai eterni capolavori di Cajkovskij, Puccini e Rossini. Non mancheranno anche le interazioni con il pubblico presente, a cui Giovanni si racconta in maniera delicata e decisamente divertente.