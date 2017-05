Sta per partire la dodicesima edizione del Festival del Viaggio, il primo festival italiano dedicato a chi ama viaggiare, organizzato dalla Società Italiana dei Viaggiatori. Il festival anche quest’anno avrà la sua base principale a Firenze, la seconda casa a Palermo e due nuove città Livorno e Prato.

“Dalle città portuali del Mediterraneo ai borghi medievali della Toscana, che contraddistinguono la pittura dei paesaggi di campagna più famosi al mondo – dice Alessandro Agostinelli, direttore del festival. E poi un tocco benefico di voglia di movimento che proponiamo quest’anno con la nostra rassegna, ormai punto di riferimento culturale per i viaggiatori e i turisti italiani”.

Disegno e parola del viaggiatore

Quest’anno a Firenze dal 7 all’11 giugno, col tema “Borghi d’eccellenza”; a Palermo dal 9 al 15 giugno, col tema “Disegno e parola del viaggiatore”. Proprio a Palermo sarà in mostra il mondo incantevole di Anna Cottone, bravissima disegnatrice siciliana, che presenta i suoi taccuini di viaggio: uno sprofondamento nei colori e nelle macchie di tanti Paesi, tra i più stravaganti e intensi della Terra. E poi i racconti orwelliani di Marcella Croce (codirettrice della sessione palermitana del Festival del Viaggio); il nuovo libro di Tito Barbini, “I sogni vogliono migrare” (Edizioni Clichy), presentato all’Orto Botanico, in collaborazione con la rassegna letteraria palermitana “Marina di Libri”; una passeggiata urbana verso e dentro una delle più chiese di Palermo.

L’anteprima a Livorno

Ma l’anteprima del Festival del Viaggio sarà a Livorno, martedì 6 giugno, dove le architette Simona Corradini e Manuela Volpe racconteranno le “Storie delle città d’acqua del Mediteranneo”.

Mentre la parte sostanziosa della dodicesima edizione del Festival del Viaggio si svolgerà, come ogni anno, a Firenze, con tre iniziative di grande rilievo.

Borghi d’eccellenza

La prima riguarda il “Progetto Borghi d’eccellenza” del settore turismo della Regione Toscana che si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno dei Borghi, e che vedrà nella Sala Pegaso della Regione, l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Alberto Peruzzini e la storica Isabella Gagliardi. La seconda è una tavola rotonda che si terrà alle Murate con i maggiori free press fiorentini che spiegheranno come raccontano al città ai turisti italiani e stranieri. La terza iniziativa riguardo l’outgoing dei toscani che potranno venire allo Spazio Alfieri giovedì 8 giugno, alla “Borsa dei viaggi eccezionali”, per scegliere il loro viaggio speciale per l’autunno/inverno prossimo, con i consigli di quattro importanti tour operator nazionali.

Col patrocinio della Regione Toscana, dei Comuni di Firenze, Livorno e Palermo; in collaborazione con Toscana Promozione Turistica; con la sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze; col sostegno di Institut Francais di Firenze, Spazio Alfieri Firenze, Fondazione Studio Marangoni Firenze, Le Murate Firenze, Museo del Novecento Firenze, Libreria On the Road Firenze, Una Marina di Libri Palermo, Centro Studi Avventure nel Mondo Palermo, Instituto Cervantes Palermo, Associazione Amici dei Musei Siciliani, Circolo Nautico Orlando Livorno, Sequenze Cultura Livorno.

Tutte le informazioni sul sito web www.festivaldelviaggio.it