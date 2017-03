Andrà in scena domani a Catania il “CODING IN YOU CLASSROOM LIVE” il primo evento digitale e interattivo di diffusione del pensiero computazionale, con la partecipazione straordinaria del Professore Alessandro Bogliolo dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Il Teatro Metropolitan accoglierà dalle h. 9,30 dirigenti scolastici, alunni, professori e animatori digitali in un innovativo laboratorio digitale che coinvolgerà tutti i partecipanti alle perfomance del coding.

Il pensiero computazionale

Un mix interattivo e vincente, se si pensa che in ogni parte del mondo team di volontari organizzano corsi e campus per divulgare il pensiero “computazionale” – questa nuova “scuola” che permette di migliorare la capacità di elaborare procedimenti costruttivi per creare generazioni di “utenti attivi” capaci di affrontare la società e le tecnologie del futuro.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Steve Jobs diceva che “Tutti dovrebbero imparare a programmare un computer, perché ti insegna a pensare” . In ogni angolo del pianeta né sono consapevoli, tanto che molte Istituzioni si mobilitano per diffondere il pensiero computazionale con iniziative in tutto il mondo. Anche in Italia, con l’ideazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) da cui è nata la “Buona Scuola” – che ha introdotto il tema delle “nuove alfabetizzazioni”: la capacità di sviluppare programmi per computer (coding) e l’uso del pensiero computazionale. Già il bilancio del primo anno del Piano Nazionale Scuola Digitale tracciato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini – rileva che “Il 65% delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale è già stato attuato, 500 milioni del miliardo stanziato sono stati investiti e oltre 3.000 scuole sono state raggiunte dalla fibra, attraverso la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico”. Per il secondo anno lo stanziamento per il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti è di 100 milioni e proprio a partire dal pensiero computazionale.

La rivoluzione digitale alle pendici dell’Etna

Anche alle pendici dell’Etna la rivoluzione digitale è vicinissima. Dal 2014 a Catania un team di innovatori supporta il Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR. Sono i volontari di Palestra per la Mente. Un’associazione, un luogo e soprattutto uno spazio no profit in cui “allenare” alunni e docenti. Una palestra del pensiero computazionale e del coding potremmo dire, che realizza con successo e impegno tante iniziative – grazie a una filiera per la tecnologia fatta di volontari, eccellenze e collaborazioni.

Palestra per la Mente

“Coding in your Classroom Live” è il prossimo evento in programmazione organizzato dall’associazione. Articolato in un’intera mattina, quella di martedì 28 marzo, al teatro Metropolitan dalle 9.30 alle 12.00 con la partecipazione eccezionale del Professore Alessandro Bogliolo che regalerà un momento ricco di emozioni digitali all’insegna del coding per alunni e insegnanti. “Un’occasione di incontro straordinario con uno dei principali divulgatori in Italia del coding. Un momento importante per Istituzioni scolastiche siciliane per il confronto e la possibilità di trarre spunto per iniziative e programmi nella didattica digitale” spiega Alessio Vasta, presidente di Palestra per la Mente.

I numeri

“Coding in your Classroom Live” ha numeri straordinari. Sono tantissime le adesioni ricevute e i partecipanti sono veramente un numero sorprendente: circa 1500 studenti, 150 insegnanti e 15 Dirigenti Scolastici. Una grande adesione quella delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catania e delle provincie limitrofe. Un evento che rappresenta una vetrina digitale importante per la realtà catanese e certo un’occasione di confronto per Dirigenti Scolastici ed Animatori Digitali attenti alle tematiche legate alla didattica Digitale.

Le scuole promotrici

Tre sono gli Istituti promotori dell’iniziativa la “De Amicis” di Catania, l’Istituto “De Roberto” di Catania e il “San Giovanni Bosco” di Catania. Presenti all’evento e rappresentate, dal Dirigente Scolastico o dall’Animatore Digitale, oltre i promotori anche moltissime altre Istituzioni Scolastiche di Catania e provincia, Siracusa e non solo.

Il Programma

“Coding in your Classroom Live” il programma :

Ore 9:00 Colazione con il relatore Prof. Alessandro Bogliolo e gli organizzatori dell’evento per i Dirigenti Scolastici e gli Animatori Digitali delle scuole aderenti

Ore 9:30 Ingresso dei partecipanti

Ore 9:50 Presentazione dell’Iniziativa e saluti a cura di Palestra per la Mente, sul palco il Presidente dell’associazione Alessio Vasta e il Vice Presidente Carlo Puglisi

Ore 10:00 Coding “Immersivo” per gli alunni e gli insegnati presenti in platea

Ore 12:00 Saluti