Con queste giornate fredde la voglia di zuppa aumenta, la voglia di una zuppa dal sapore tipicamente autunnale come la zuppa di lenticchie con castagne. Le zuppe sono nate proprio come alimento povero in cui le massaie mettevano qualsiasi cosa avessero a disposizione nell’orto o nella dispensa, eppure sono dei cibi meravigliosamente sani e gustosi. Usiamo la creatività in cucina, oltre che per creare abbinamenti nuovi e sfiziosi, per evitare gli sprechi.

Ingredienti per la zuppa di lenticchie con castagne:

Lenticchie 280 gr

Castagne fresche 300 gr

Carote 2

Cipolla 1

Sedano 1 gambo

Patata 1 piccola

Alloro 4 foglie

Bacche di ginepro 3

Vino rosso 40 ml

Brodo vegetale o acqua 1,5 lt

Olio extra vergine di oliva

Sale marino integrale

Pepe nero

Preparazione

Raschiate le carote, sbucciate la cipolla e pulite il sedano, tritate gli ortaggi con una mezzaluna quindi soffriggeteli brevemente nell’olio di oliva. Unite la patata a tocchetti, le lenticchie lavate o scolate dall’acqua di ammollo (verificate sulla confezione se lo necessitano), tostate brevemnte e sfumate con il vino. Salate, aggiungete 3 foglie di alloro, le bacche di ginepro e coprite con un litro e mezzo d’acqua o brodo vegetale. Cuocete a fuoco lento e tegame coperto per 30 40 minuti. In un’altra pentola, mettete l’acqua, una foglia di alloro e poco sale e lessatevi le castagne con la buccia. Sono necessari circa 20-30 minuti. Sbucciate quindi le castagne privandole anche della pellicina che è molto amara. Tenete una parte delle castagne intatta e sbriciolate l’altra metà con l’aiuto di una forchetta. Unite le castagne alla pentola delle lenticchie. Se necessario aggiungete acqua o brodo e regolate di sale. Cuocete per altri 10 minuti a fuoco dolce.

Consigli

Prima di servire, a piacere, spolverizzate con pepe fresco macinato e olio a crudo.

Buon Appetito!