Ztl e controlli delle telecamere, a Palermo in arrivo le prime multe, ogni giorno dai cinque varchi: piazza Verdi, via Gagini, via Vittorio Emanuele, via Porto Salvo, via Roma sono migliaia gli accessi rilevati e molte sono le procedure sanzionatorie e la notifica ai trasgressori di salate multe, si parla di centinaia di multe, sulla vicenda interviene l’Unione dei Consumatori.

I verbali che rimpinguano le casse

“Purtroppo è risaputo – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – che i verbali di violazione al codice della strada concorrano in maniera consistente e sistematica a rimpinguare le casse comunali, certamente non si può contestare una legittima e corretta rilevazione delle infrazioni da parte dell’amministrazione comunale, però i dati che ci arrivano circa le rilevazioni di accesso (sanzionate) alla ZTL ci preoccupano, soprattutto se i numeri dovessero essere confermati, ricordiamo agli utenti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso, l’invito, dunque, è quello di verificare prima di pagare.”