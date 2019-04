ROMA (ITALPRESS) – Zingaretti. “Abbiamo presentato una mozione di sfiducia e vedremo se questi litigi sono veri o falsi. Dal giorno dopo lanceremo in Italia la raccolta di milioni di firme perche’ se ne vadano a casa, perche’ questo show fatto sulla pelle degli italiani deve finire”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prima di entrare al Tempio di Adriano, per presentare i candidati delle prossime elezioni europee.

“La mozione di sfiducia – ha aggiunto – e’ la voglia di far venire fuori i finti litigi, e’ la voglia di dimostrare che ci sono due grandi campi: quello del governo gialloverde, che sta distruggendo l’Italia, e quelli che si oppongono a questo governo. Non possono fare due parti in commedia, perche’ quello che sta avvenendo e’ l’ipocrisia di chi fa finta di litigare ma poi sta seduto da mesi sulla poltrona del potere senza mai rimetterla in discussione. Se non sono d’accordo la smettano, andiamo al voto e vediamo come finisce”.

(ITALPRESS).

mac/sat/red

26-Apr-19 14:10