Zen al setaccio dai controlli dei carabinieri, quattro persone denunciate. Nell’ambito dei servizi disposti dalla Compagnia di San Lorenzo per la prevenzione e repressione delle illegalità, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con la collaborazione dei tecnici dell’Enel, hanno proceduto al controllo di alcune abitazioni.

Zen, controlli dei carabinieri

Al termine dell’attività di controllo, tre persone, L.V.v. classe 1972, C.a. classe 1956, A.a., classe 1988 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici e furto aggravato.

Le rispettive abitazioni sono infatti di proprietà dell’istituto autonomo case popolari e quindi occupate abusivamente. Così come abusivo era l’allaccio della corrente collegata illegalmente alla rete pubblica.

Ed ancora, P.a., classe 1971, è stata denunciata per truffa: sull’esempio del grande Totò alle prese con la vendita della Fontana di Trevi, a seguito degli accertamenti svolti dai militari della Stazione è emerso che la signora aveva venduto l’immobile pur non essendo la reale proprietaria in quanto l’alloggio à in carico all’IACP.