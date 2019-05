Ypsigrock2019. Nel panorama dei festival estivi di tutta Europa Ypsigrock dal 1997 è una delle certezze assolute per continuità, ricercatezza, esclusività e per la sua proposta a misura d’uomo che mette in scena una Sicilia che non ti aspetti, intima e lontana dagli stereotipi.

La 23ª edizione del boutique festival dell’estate italiana, che vanta già l’esclusiva data italiana dei National in veste di headliner, aggiunge oggi al suo cast anche Baloji, Dope Saint Jude, Free Love, MOKADO, La Rappresentante di Lista e Pick a Piper che si uniscono aSpiritualized, David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C., Whispering Sons e WWWater già annunciati negli scorsi mesi.

La regola dell’Ypsi Once, elemento caratterizzante di Ypsigrock fin dalla sua fondazione, che vede salire solo una volta con le stesso progetto gli artisti sui palchi del festival, in questa occasione si manifesta sotto forma di una ricercatezza di stili musicali, tra indie, rap, hip hop, synth pop, elettronica sperimentale, che darà la possibilità al popolo degli ypsini di assistere ad esibizioni imperdibili, in linea con le proposte dei grandi eventi internazionali, che andranno in scena come sempre in alcuni suggestivi angoli di Castelbuono.

Molinari sarà anche quest’anno al fianco di Ypsigrock in veste di Main Sponsor. Identità e passione sono gli elementi alla base di questa rinnovata partnership e che accomunano, in ambiti differenti, Ypsigrock e Molinari. Lo storico brand del beverage made in Italy darà il suo contributo anche durante gli eventi collaterali del festival che arricchiranno la proposta extra musicale di Ypsigrock il cui programma sarà svelato presto.

Ypsigrock2019 abbonamenti 3 giorni e day ticket

Gli abbonamenti 3-day pass (tier 1) al prezzo di 89€ + d.p. sono in rapido esaurimento e sono già sold out su due piattaforme su tre (Festicket e Liveticket). Attualmente dunque ne restano disponibili in qualità molto limitata solo su Vivaticket. Una volta esauriti tutti i 3-day pass (tier 1) a 89€ + d.p., gli abbonamenti torneranno disponibili su tutte le piattaforme, al prezzo definitivo di 99€ + d.p. (tier 2).

Sui circuiti Vivaticket, Festicket e Liveticket (per acquisto con 18app e Carta Docente) sono disponibili invece i day-ticket al prezzo di 49€ + d.p. per venerdì 9 agosto, 42€ + d.p. per sabato 10 agosto e di 42€ + d.p. per domenica 11 agosto.

I Camping Pass al prezzo di 39€ a persona, per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie, sono acquistabili solo su Festicket, Travel Partner ufficiale del Festival, dove oltre al Camping Pass sarà possibile prenotare anche l’alloggio in tenda premontata, oppure in strutture ricettive convenzionate.

LINE UP per day

giovedì 8 agosto

Welcome Party – FREE ENTRY

venerdì 9 agosto

The National / Let’s Eat Grandma / Dope Saint Jude / Boy Azooga and more TBA

– day ticket: 49€ + d.p.

sabato 10 agosto

David August / Baloji / Alberto Fortis / La Rappresentante Di Lista / WWWater / Pick A Piper /

Mokado and more TBA

– day ticket: 42€ + d.p.

domenica 11 agosto

Spiritualized / Whitney / Fontaines D.C. / Whispering Sons / Free Love and more TBA

– day ticket: 42€ + d.p .

La 23ª edizione di Ypsigrock Festival animerà come sempre le ricercate venue di Castelbuono, uno dei borghi medioevali più belli di Sicilia. I concerti si svolgeranno sui quattro palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage che si trova nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, il Mr.Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, nell’ex chiesa del Crocifisso, e il Cuzzocrea Stage collocato in mezzo ad una pineta, all’interno del campeggio.

BALOJI

Baloji, rapper belga di origine congolese, è tra i più innovativi della scena hip hop internazionale. Il suo sound, composto da sonorità moderne e attuali che si alternano ai ritmi del continente africano, fa da tappeto a testi in cui i temi trattati sono l’amore, la solidarietà e la fratellanza. Nato a Lubumbashi nel 1978, si è trasferito a Ostenda, in Belgio, con il padre all’età di tre anni.

Dopo aver sviluppato una passione per l’hip-hop francese, nel 1995 con il moniker MC Balo entra nel collettivo Starflam che lascia, per divergenze con altri componenti nel 2004 quando decide di iniziare la carriera solista come Baloji. Nel 2008 pubblica il suo primo album “Hotel Impala”, ma è “Kinshasa Succursale”, pubblicato nel 2011, che gli dà una maggiore visibilità internazionale e a cui segue, nel 2015, “64 Bits and Malachite”. Nel 2018 ha pubblicato “137 Avenue Kaniama” un mix di rap e rumba congolese, giudicato come uno dei dischi più belli dello scorso anno.

ALBERTO FORTIS

Alberto Fortis quest’anno festeggia il quarantennale di carriera costellato da 16 album, 2 cd live, oltre un milione e mezzo di copie vendute, un disco di platino e due d’oro. Ha collaborato con artisti illustri come George Martin (produttore dei Beatles), Carlos Alomar (produttore di David Bowie), la London Philarmonic Orchestra, PFM (Premiata Forneria Marconi), Claudio Fabi, Lucio Fabbri, Gerry Beckley (degli America), Bill Conti, Guido Elmi e l’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini.

I concerti e il contatto diretto con il pubblico sono punti di forza della sua carriera, tanto nelle esibizioni per pianoforte e voce, quanto nei concerti con formazioni musicali complete; Alberto suscita entusiasmo e partecipazione nel pubblico più eterogeneo. Nel 2018 ha pubblicato “Alberto 4Fortys”, un doppio cd che ripercorre tutta la sua carriera, al quale si sono aggiunti il suo primo album in edizione speciale e l’inedito “I Love You” entrambi in formato LP vinile 33 giri. Mentre tra poco più di un mese uscirà il suo nuovo singolo “MamaBlu”.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

La Rappresentante di Lista è un progetto musicale nato nel 2011 a Palermo dall’incontro tra la cantante toscana Veronica Lucchesi e il chitarrista palermitano Dario Mangiaracina nel corso di un laboratorio teatrale. Sin dal principio, la verve creatrice del duo si concentra nella scrittura di canzoni ispirate ai sentimenti comuni dal quale traspare il lato femminile da cui scaturisce il primo album, “(Per la) Via di Casa” pubblicato dall’etichetta Garrincha Dischi e prodotto da Roberto Cammarata, inserito nella lista dei migliori dischi d’esordio alle Targhe Tenco.

Durante il primo tour, Dario e Veronica iniziano a scrivere il secondo disco “Bu Bu Sad” (che sarà pubblicato nel dicembre del 2015 sempre per Garrincha Dischi) strutturando quella che sarà la loro cifra stilistica: una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche. Il duo diventa una band con gli ingressi di Enrico Lupi, Marta Cannuscio ed Erika Lucchesi, sorella di Veronica e, dopo un’intensa tournée, La rappresentante di Lista inizia la produzione del terzo album, per il quale fa il suo ingresso nella band anche il batterista Roberto Calabrese.

L’incontro con il produttore Fabio Gargiulo riporta la band a Milano, dove si definisce la scrittura e la creazione di “Go Go Diva”, pubblicato lo scorso dicembre per Woodworm.

DOPE SAINT JUDE

Catherine Dope Saint Jude è nata in Sud Africa e, dopo aver studiato Scienze Politiche, nel 2013 inizia la sua carriera artistica come rapper sotto il moniker di Dope Saint Jude, attraverso cui le sue battaglie per l’uguaglianza sessuale e razziale diventano sempre più evidenti. Nel giro di un paio di anni, periodo in cui pubblica “Reimagine”, il suo primo EP, raggiunge un popolarità internazionale per il suo forte impegno sociale e per la sua capacità di parlare a diversi tipi di pubblico attraverso il suo potente queer hip hop. Nel 2018 è uscito il suo secondo EP “Resilient”, prodotto da Pete Boxsta Martin e Dantae Johnson e anticipato dal singolo “Grrrl Like”. Debutterà in Italia proprio a Ypsigrock.

BOY AZOOGA

Boy Azooga è il progetto musicale che ruota attorno alla figura del musicista gallese Davey Newington. Dopo diverse esperienze come batterista in diverse band gallesi, Newington, che proviene da una famiglia di strumentisti che hanno influenzato la sua formazione musicale, ha dato vita ai Boy Azooga avvalendosi del supporto degli amici strumentisti Dafydd Davies, Dylan Morgan e Sam Barnes. Nel 2018 è uscito il primo irresistibile album “1, 2 Kung Fu” che ha riscosso molto successo tra critica e pubblico: l’idea era quella di fare un album mixtape dove celebrare diversi stili musicali, a volte contrastanti, riscontrabili nei tanti variegati richiami (dal funk all’elettronica, dal dream pop alla psichedelia anni 60) che mettono in evidenza la grande passione per la musica di Newington. Il risultato è un album dirompente, eccentrico e incalzante. Anche loro debutteranno per la prima volta in Italia a Ypsigrock.

PICK A PIPER

Brad Weber, producer e percussionista canadese nonché storico batterista di Caribou, è l’anima di Pick A Piper, un progetto di musica elettronica sperimentale nato nel 2013, insieme ad Angus Fraser e Dan Roberts, considerati tra i migliori esponenti della scena musicale di Toronto. Il loro sound è emozionale ed affascinante e combina synth, trame pop, percussioni poliritmiche, musica dance, atmosfere ambient e loop melodici, muovendosi tra rivisitazioni afrobeat, new cumbia, funk di ispirazione orientale ed elettronica contemporanea. Dopo l’omonimo album d’esordio del 2013, del quale è stata pubblicata anche una versione Remix (con la partecipazione di Caribou, The Ruby Suns, Teen Daze, Sun Glitters, Rachel Boyd, Koloto), Pick a Piper ha pubblicato una serie di singoli e nel 2017 il secondo album “Distance”.

FREE LOVE

I Free Love sono un duo synth pop sperimentale scozzese formato da Suzanne Rodden e Lewis Cook ed è la continuazione, in nuove forme e in un nuovo stadio, degli Happy Meals, il loro primo progetto musicale nato nel 2014 nel Green Door Studio, il leggendario Hub musicale di Glasgow. Il duo ha raggiunto la consacrazione internazionale l’anno successivo con l’album Apèro’ e con le trascinanti esibizioni dal vivo a supporto dei Flaming Lips e dei Liars. Nel maggio del 2018, con il singolo “Synchronicity”, debuttano come Free Love e il sound diventa un mix di synth-pop carismatico e post punk che si svela nella sua interezza nell’album “Luxury Hits”, che in versione live assume un’energia imprevedibile in grado di trascinare il pubblico in set selvaggi ed eccitanti. Debutteranno per la prima volta in Italia a Ypsigrock.

MOKADO

Mokado è il progetto di musica elettronica sperimentale del francese Sylvain Bontoux, batterista dei Black Box, nato nel gennaio 2018 in cui mette scena una nuova vena creativa. Nella nuova dimensione solista, Mokado mescola suoni prodotti a partire da una marimba con ritmi elettronici crescenti in loop con l’obiettivo di rendere in trame melodiche la complessità e la molteplicità delle sensazioni che possono provare tutti gli essere umani. Dopo i due singoli “Hats” e “Hemal”, pubblica il suo primo EP “The Lives Of Others” a cui seguirà il singolo “Roland”. Anche Mokado sarà per la prima volta in Italia in occasione di Ypsigrock Festival.

Playlist ufficiale su Spotify: http://ypsi.link/spotify_ playlist19