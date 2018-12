Ypsigrock Festival 2019 è orgoglioso di annunciare “The National”, l’unica data estiva in Italia della band americana ad agosto a Castelbuono. Gli abbonamenti sono in vendita da oggi al prezzo di 89€ + d.p. sui circuiti Vivaticket, Festicket e LiveTicket.

Ypsigrock Festival 2019 è nelle shortlist degli European Festival Awards 2018, candidato come miglior festival d’Europa nella sua categoria. La Regione Siciliana lo inserisce nel calendario dei Grandi Eventi del 2019 .

La regola dell’Ypsi Once è semplice e chiara: solo una volta si sale sui palchi di Ypsigrock Festival con lo stesso progetto. Negli anni, oltre ad essere stato uno dei fattori di unicità e originalità di Ypsigrock nell’ ambito del panorama mondiale dei festival, questa particolarità ha abituato il pubblico ad assistere ad esibizioni uniche e irripetibili, proprio come quelle che andranno in scena dall’8 all’11 agosto 2019.

Oggi, infatti, si accende la prima stella della lineup della 23ª edizione del boutiquefestival dell’estate italiana che ospiterà in esclusiva l’unica e imperdibile data in Italia dei National questa estate.

La band indie-alternative rock americana, acclamata da pubblico e critica in tutto il mondo, è il primo headliner di un cartellone artistico che già da ora si preannuncia come uno dei più ricercati e prestigiosi della prossima stagione musicale internazionale.

Dopo l’ultimo album “Sleep Well Beast” pubblicato nel 2017 per l’etichetta 4AD, che è valso ai National anche il Grammy per il Best Alternative Music Album, la band capitanata dal frontman Matt Berninger sarà a Ypsigrock per un live che si candida a rimanere scolpito nella memoria dei fortunati ypsini che riusciranno ad essere presenti la prossima estate a Castelbuono.

Piazza Castello, infatti, con la sua capienza giornaliera di poco più di 2000 persone, risulta essere in assoluto la location più esclusiva in cui si potrà ammirare la band live nei prossimi mesi. Una chicca irrinunciabile per i fan del gruppo e un vero regalo per tutti i fedelissimi ypsini che tornano ogni anno a colorare le strade di Castelbuono nei giorni del festival .

Da oggi parte la vendita degli abbonamenti 3-day pass, al prezzo di 89€ + d.p. che sarà valida fino al 30 giugno 2019 . Dal 1 luglio gli abbonamenti saranno acquistabili invece al prezzo definitivo di 99€ + d.p.

Gli abbonamenti sono in vendita sui circuiti VivaTicket, Festicket e LiveTicket (quest’ ultimo permette l’acquisto anche tramite 18app e Carta Docente per il Bonus Cultura). Prossimamente è previsto anche il lancio dei biglietti giornalieri e dei camping pass per soggiornare all’Ypsicamping, l’ormai storico campeggio del festival , immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie.

Ypsigrock Festival 2019: è giunto alla 23ª edizione

La 23ª edizione di Ypsigrock Festival si svolgerà nelle consuete e ricercate venue di Castelbuono, uno dei borghi medioevali più belli della Sicilia. I concerti si svolgeranno da venerdì 9 a domenica 11 agosto sui quattro palchi del festival : l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo topico di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage che si trova nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, il Mr.Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, presso l’ex chiesa del Crocifisso, e il Cuzzocrea Stage collocato in mezzo ad una pineta, all’interno del campeggio.

Ed è proprio la peculiarità raccontata da questi luoghi affascinanti per bellezza e storicità, unita alla qualità di una proposta artistica sempre di altissimo livello, che ha permesso a Ypsigrock di accedere alla finalissima degli European Festival Awards 2018, per la seconda volta nella storia decennale di questo premio e sempre come unico festival italiano ad aver mai raggiunto questo prestigioso traguardo.

Nel corso della 22ª edizione di Ypsigrock , andata in scena dal 9 al 12 agosto 2018, l’associazione Glenn Gould ha registrato un flusso turistico di oltre 8300 presenze complessive provenienti da tutta Italia e da tanti paesi europei, giunte a Castelbuono per scoprire un angolo imprevedibile e inaspettato della Sicilia.

Merito di una formula che dà vita ad una vacanza inimitabile e non convenzionale, in grado di coniugare l’esperienza tipica di un festival musicale con la scoperta a 360° di un territorio straordinario, il tutto con un autentico approccio familiare, che trova nell’intimità la sua caratteristica più eccezionale.

Ypsigrock Festival 2019: è nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo