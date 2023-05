Immaginate una galleria d’arte, allestita su splendide barche, in crociera per il mediterraneo; un’intera estate, toccando i porti più belli e costeggiando spiagge uniche; opere d’arte che si muovono tra i paesi in cui è nata la cultura e la civiltà, in grado di unire il nord e il sud del mondo, l’oriente e l’occidente. E’ proprio di questo che si tratta quando parliamo di YAG, la Yacht Art Gallery: una mostra d’arte contemporanea, allestita su barche meravigliose, uno spazio espositivo inedito, nomade e itinerante, per mesi.

Per questa prima edizione di YAG intitolata Island Tales abbiamo deciso di creare un focus sulla Sicilia, l’isola al centro del Mare Nostrum, in cui tutte le bellezze e le contraddizioni di questo spazio, geografico e mentale, si incontrano e mescolano. Ecco allora che le opere esposte saranno una selezione di alcuni dei più grandi artisti siciliani di oggi. Sono artisti di generazioni differenti e che utilizzano i più vari linguaggi artistici. Non tutti loro sono nati in Sicilia, e anche questo dimostra come l’isola sia ancora un grande centro internazionale di sperimentazione per l’arte.

La Sicilia continua infatti ad essere, ancora oggi, una grande fucina creativa, dove molti artisti nascono e crescono e dove molti decidono di trasferirsi anche dall’estero, venendo immancabilmente soggiogati dalla sua bellezza e adottati dalla sua comunità. Si tratta di una scena artistica varia e stratificata, i cui artisti spaziano attraverso i molti linguaggi della creatività, e di cui non sono protagonisti solo i centri principali dell’isola: la scena artistica è viva, da Palermo a Catania, da Modica a Scicli, fino alle molte piccole isole che nei mesi estivi diventano laboratori di sperimentazione e creatività internazionali.

Le barche diventeranno a loro volta un laboratorio espositivo, al cui interno quadri e sculture di medie e piccole dimensioni verranno allestite negli spazi comuni e nelle cabine. Una galleria d’arte itinerante, in grado di farsi vento e corrente, per una intera estate attorno al Mediterraneo. Con il sogno, per la sua seconda edizione nel 2024, di approdare a Venezia nei giorni della Biennale di arte contemporanea.