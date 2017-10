Si svolge oggi a Palermo, a Piazza Castelnuovo, al Politeama, l’XI Giornata Nazionale dello Sport Paraolimpico. L’evento rappresenta la più importante iniziativa per favorire l’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva.

La manifestazione è aperta a tutti, campioni paralimpici e non, alunni disabili e normodotati, a dimostrazione del fatto che lo sport è un diritto per tutti e che nulla, grazie alla pratica sportiva, è impossibile.

La XI Giornata Nazionale dello Sport Paraolimpico è organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in collaborazione con la Fondazione Italiana Paralimpica ed è patrocinata dal Comune di Palermo, con il sostegno di Inail, Gruppomediobanca, Toyota, Fondazione Terzo Pilastro ed Eni.

Uguaglianza ad ogni livello

“Questa iniziativa è un’ulteriore conferma di come lo sport sia lo specchio di una città, una città che si ispira al principio to be different to be equal, ossia essere diversi per essere uguali, nel rispetto dell’identità di ciascuno e dell’uguaglianza di tutti. In questo senso, l’accoglienza dei migranti per Palermo è parabola di uguaglianza e di diversità e lo sport paraolimpico ha un valore straordinario che arricchisce la città. Non serve solo agli atleti che lo praticano, ma è utile a tutti gli altri perché veicola un messaggio culturale e sociale rivolto soprattutto a chi non vive la disabilità”, hanno dichiarato il sindaco Orlando e il vice sindaco Sergio Marino.