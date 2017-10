Continua a farsi strada tra gli applausi di X-Factor il talento ragusano Lorenzo Licitra. Aveva già passato brillantemente le selezioni per gli Home Visit nella scorsa puntata portando sul palcoscenico l’impegnativo brano Titanium ma stavolta Licitra si è superato.

Lorenzo Licitra a Venezia

Lorenzo insieme con gli altri componenti del gruppo “Over” è volato a Venezia dove la loro guida Mara Maionchi ha scelto chi passerà ai Live nella prossima puntata di XFactor 2017. La novità di quest’anno prevede che siano gli stessi giudici ad affidare i brani da cantare per passare le prove che settimanalmente i cantanti devono affrontare. E la Maionchi per l’occasione ha sottoposto una prova non da poco a Lorenzo Licitra che ha cantato Simphony di Clean Bandit ft. Zara Larsson.

Tra i 12 protagonisti dei Live

Alle orecchie deliziate di Mara Maionchi e del suo aiutante Stefano Belisari, il vero nome del famoso Elio di Elio e le storie tese, è arrivata cristallina e potente la voce di Lorenzo Licitra che ha saputo fare propria l’interpretazione della famosa hit. Il cantante ibleo ha dovuto adattare alle sue corde vocali un brano di grande difficoltà tecnica, con note molto acute, e per di più costruite sulla voce femminile incredibile di Lara Larsson. Grazie alla perfetta resa del brano il giovane si aggiudica il posto tra i 12 protagonisti della puntata di giovedì prossimo.

Non ce la fanno i The Heron Temple

Al contrario del ragusano Lorenzo Licitra, non riesce a prendere uno dei dodici posti per i Live il duo The Heron Temple. I due palermitani non vengono scelti da Manuel Agnelli nonostante la loro buona esibizione a Manchester davanti alla cantante Skin. The Heron Temple hanno cantato Una settimana un giorno di Bennato e Ana e Carolina. Ritenuti meno meritevoli degli altri due gruppi, Ros e Maneskin da una parte e Sem&Stenn dall’altra, lasciano il programma tra varie polemiche.