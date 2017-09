Riparte una nuova edizione di XFactor. Nuovi giudici e nuovi voci, che tenteranno di conquistare l’edizione 2017. Tra queste una ha commosso Levante.

Le lacrime di Levante

Come consueto, XFactor riparte dalle audizioni dei giovani talenti. Tra queste, se n’è distinta una, quella di Noemi Cannizzaro, in arte Noe. Siciliana, originaria dell’incantevole Menfi, Noe vive a Milano. “Mi sono trasferita per vivere di musica e ora sono una busker – racconta -“.

L’artista di strada siciliana si presenta ai giudici con uno strano strumento, con cui suona e canta “Fix you” dei Coldplay. Da subito si capisce che ha talento e un timbro di voce molto particolare, che emoziona Levante, al punto da farla commuovere. Ma non tutti i giudici la pensano allo stesso modo. Per Fedez si tratta di una esibizione che sfiora la caricatura di Bjork, mentre Manuel Agnelli boccia i suoi vocalizzi.

Ma la stoffa c’è e tra una critica e l’altra lo ammettono anche i giudici, che alla fine votano “si”. Tutti tranne Fedez, il rapper milanese rimane sulle sue e scegli di non dare una seconda chance a Noe. Non rimane che seguire le nuove puntate per capire se “l’artista”, come l’ha definita fin da subito Mara Maionchi, sarà in grado di far cambiare idea su di se e andare avanti nella scalata verso la vittoria.