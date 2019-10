WWF Palermo. Dopo le passeggiate sulla foce dell’ Oreto e a Villa Trabia, Sabato 26 e domenica 27 ottobre il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una passeggiata alla scoperta della biodiversità presente nel parco della Favorita.Una passeggiata pensata per chi ha voglia di scoprire quante varietà naturalistiche arricchiscono uno dei parchi urbani più grandi del mondo: la Favorita.

WWF Palermo, il percorso si muoverà per le stradelle che portano a Bosco Niscemi

Una camminata nel verde condotta da esperti all’interno della Riserva Naturale, nonché Sic (Sito di Interesse Comunitario). Il percorso si muoverà per le stradelle che portano a Bosco Niscemi, proseguendo fino all’Olivo monumentale. Un tour di scoperte per un parco spesso considerato solo una veloce strada di collegamento fra il centro e Mondello.

Appuntamento ore 9:00 ingresso Favorita presso le case Rocca, accanto prato dello stadio delle Palme (viale del Fante)

La passeggiata è inserita nel programma de LE VIE DEI TESORI 2019, con cui il WWF collabora da 5 anni, e pertanto la visita va prenotata tramite il sito della manifestazione. E’ possibile acquistare i coupon anche sul posto se ancora disponibili.

Le passeggiate del WWF, proposte nei 4 week-end dal 12 ottobre al 3 novembre, vedono protagonista la più grande associazione ambientalista attiva da decenni a Palermo e in Sicilia. I visitatori saranno infatti accompagnati da esperti naturalisti che spiegheranno la flora e la fauna dei luoghi visitati in coerenza con il grande progetto di WWF Italia, Urban Nature, la natura in città. Sarà possibile inoltre conoscere tutte le attività del WWF Sicilia Nord Occidentale in quanto per ogni passeggiata saranno presenti attivisti del sodalizio.

Il 2/3 novembre il WWF chiude questa stagione per Vie dei Tesori alla scoperta dell’avifauna nella stupenda Villa Giulia, poi, dal 10 novembre riprenderanno le escursioni sociali domenicali fuori porta.

Tutte le informazioni e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web:

wwfsicilianordoccidentale.it