Workshop Sharitories: due appuntamenti a Palermo per lavorare insieme su turismo e sviluppo economico del territorio il 12 e 13 ottobre 2017 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 presso l’Ecomuseo del Mare EX DEPOSITO LOCOMOTIVE DI SANT’ERASMO Via Messina Marine, 27 a Palermo.

Due workshop per valorizzare Palermo

Come aumentare la visibilità e l’attrattiva della città di Palermo nell’ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale e come attivare un processo di riappropriazione del patrimonio storico e culturale attraverso le opportunità della economia collaborativa? Per rispondere a questi interrogativi e lavorare insieme alle soluzioni, il progetto Partecip@ttivi organizza due workshop Sharitories, che si terranno i prossimi 12 e 13 ottobre a Palermo presso l’Ecomuseo del Mare.

Cos’è Sharitories?

La metodologia Sharitories, sviluppata da OuiShare in collaborazione con FPA, prevede l’applicazione del Toolkit per Territori Collaborativi (CTT). L’obiettivo è spiegare come le pratiche dell’economia collaborativa possano essere di supporto a specifiche iniziative di sviluppo locale. Nel corso degli appuntamenti i partecipanti saranno chiamati a far emergere in maniera condivisa gli asset del territorio, individuare le principali sfide rispetto ai temi dell’attrattività economica ed imprenditoriale e del turismo e, a partire da queste, ad immaginare soluzioni in risposta ai bisogni locali, disegnando e avviando vere e proprie strategie collaborative territoriali.

Gli appuntamenti sono rivolti a tutti i principali portatori di interesse locali: Società Civile e Communities territoriali; Aziende e operatori economici; Amministrazioni locali; Reti di Esperti, Istituti di ricerca, Scuole e Studenti; Innovatori, Startup, Makers e gestori di Spazi collaborativi.

Il calendario:

•12 ottobre 2017 | 12.00 – 19.00

Palermo Intraprende: i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi sui temi dell’imprenditoria e dello sviluppo economico territoriale del futuro.

•13 ottobre 2017 | 12.00 – 19.00

Palermo Arabo-Normanna: i partecipanti saranno invitati ad interrogarsi su come favorire il turismo e valorizzare il patrimonio storico e culturale arabo-normanno decretato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.