Proseguono gli appuntamenti del ricco programma proposto da Wondertime Catania, la mostra diffusa in 31 location della città ideata da Rossella Pezzino De Geronimo e realizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Dietro le quinte, in programma fino al 9 ottobre 2017.

Il concerto

Giovedì 6 ottobre la chiesa di San Francesco Borgia ospita alle 20.30 i BaroqEnsemble in concerto con Melodie barocche e celeberrime colonne sonore. Sul palco dieci elementi proporranno musiche di Vivaldi, Corelli, Morricone, Piovani, Jenkins. Ingresso libero.

Le mostre in programma

La Galleria Kōart di via San Michele 28 espone la Mostra collettiva dal titolo Equilibri perfetti; l’Atelier Antonio Recca di via San Michele 30 le opere pittoriche di Antonio Recca; la Galleria Arionte di via San Michele 32 la Mostra personale Faccia di velluto, di Irene Catania. Al Complesso archeologico Terme della Rotonda, in Via della Mecca, Rossella Pezzino de Geronimo propone la Mostra olografica dal titolo Castelli in aria. Nella sede dell’Arciconfraternita dei Bianchi Chiesa di San Martino, Via Vittorio Emanuele II, 181, è visitabile la collettiva Guardami… Al ristorante Oxidiana, via Conte Ruggero 4A, è stata allestita la mostra fotografica Il respiro del cielo, di Rossella Pezzino de Geronimo. A Casa Vaccarini, in via Cola Pesce 36, è visitabile Retablo siciliano, Mostra di artisti siciliani del ‘900. La Chiesa Monumentale della Badia di Sant’Agata, in via Vittorio Emanuele II, 182 ospita Corpi celesti, Mostra personale di Rosario Genovese.