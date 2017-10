Sabato 28 ottobre alle 15.30 nella Parrocchia di sant’Agnese (Danisinni) verrà presentato il progetto Wonderful Italy, insieme a Maurizio Giambalvo, amministratore delegato di Visit Sicily, partner dell’iniziativa, interverranno, tra gli altri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il parroco Fra Mauro Billetta e la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio.

Wonderful Palermo è la presentazione in città del progetto nazionale Wonderful Italy: una start up sostenuta da Oltre Venture, il più grande fondo di impact investing italiano che si propone di sviluppare il turismo in località italiane ad alto potenziale attraverso l’accoglienza dei visitatori in abitazioni autentiche e selezionate e un offerta di esperienze autentiche, che valorizzino le competenze e vocazioni locali generando forme di reddito integrativo per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Accoglienza del turista come risorsa per lo sviluppo

È stata lanciata con l’obiettivo di supportare lo spirito imprenditoriale di questi territori e degli operatori locali che condividano l’idea che l’accoglienza del turista sia una fondamentale risorsa per il proprio sviluppo.

Il quartiere di Danisinni è stato scelto perché, per molti versi, è ancora poco valorizzato sebbene recentemente inserito nell’area di interesse del percorso Unesco arabo normanno. Tra i temi che verranno affrontati nel pomeriggio di sabato, infatti, anche l’importanza di un turismo diffuso ed equilibrato che si sviluppa attraverso la valorizzazione degli elementi di identità materiale e immateriale ma anche la costruzione di nuove reti di servizi, lavoro, creatività e innovazione sociale con ricadute economiche oltre i confini tradizionali della filiera turistica.

Altri interventi previsti sono quello di Paolo Grigolli (direttore TSM,Trentino School of Management), di Lorenzo Allevi (amministratore delegato di Oltre Venture), di Michele Ridolfo (amministratore delegato di Wonderful Italy) e di Elizabeth Parisi (Consorzio Arca).

Alla fine della presentazione verrà offerto e un aperitivo a cura di Cotti in Fragranza, la prima realtà imprenditoriale palermitana nata all’interno di un Istituto Penale per i Minorenni.