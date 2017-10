Whatsapp ha preparato una gradita sorpresa per i suoi utenti. Sono infatti in arrivo le emoji di Halloween, con cui tutti potranno condividere un pensiero o un semplice messaggio con i propri amici, partner o familiari.

Nuove emoji incluse nel nuovo aggiornamento

Zombi, vampiri, streghe, elfi. Un modo per festeggiare la festa del 31 ottobre, che vedrà migliaia di giovani e adulti sulle strade italiane. Le nuove emoji di Halloween per Whatsapp sono incluse nell’aggiornamento che sarà rilasciato nelle prossime ore. Si tratta di una versione beta scaricabile unicamente dai possessori di un dispositivo Android. Al momento, infatti, non risulta in arrivo una novità analoga per l’applicazione installata su iPhone e iPad. Non è la prima volta che una release viene distribuita inizialmente soltanto sui device con sistema operativo Android.

I possessori di un iPhone, aprendo la tab delle emoji di Whatsapp, possono ugualmente trovare alcune emoticon specifiche per la festività di Halloween.

Tre le nuove emotion dell’applicazione di instant messaging di proprietà di Facebook anche geni della lampada, dinosauri T-Rex, un riccio, capi di abbigliamento, nuove “faccine” per esprimere determinati stati d’animo e molto altro. Tutti coloro che desiderano utilizzare le nuove emoji senza la necessità di scaricare la versione beta di WhatsApp dovranno attendere ancora qualche settimana, quando i responsabili del servizio renderanno disponibile sul Google Play Store la nuova versione di WhatsApp Messenger per Android.