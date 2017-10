Lunedì 2 ottobre alle 9,30, grazie al programma di interscambio Erasmus Plus nell’aula magna del Palazzo centrale, arriveranno e verranno accolti numerosi studenti stranieri che trascorreranno in Ateneo il primo semestre accademico. In loro onore si terrà il “Welcome Day”, la tradizionale giornata di accoglienza organizzata dall’Università di Catania.

Gli studenti saranno accolti dalle istituzioni

Quest’anno il ‘contingente’ del primo semestre è composto da 145 universitari provenienti dagli atenei del Vecchio Continente e da alcuni Paesi esterni all’Unione. A dar loro il benvenuto e tutte le informazioni utili per i loro studi e il loro soggiorno saranno il rettore Francesco Basile, il presidente del’Ersu di Catania Alessandro Cappellani e il dirigente dell’Area della Didattica Giuseppe Caruso.

“Da Erasmus a Erasmus Plus: una finestra sul Mediterraneo”

La coordinatrice dell’Ufficio per la mobilità internazionale d’Ateneo Cinzia Tutino e la referente dell’Umi per gli studenti “incoming” Nicoleta Pascu illustreranno inoltre agli studenti le attività dell’Umi, i servizi a disposizione degli studenti stranieri (corsi di italiano, biblioteche e servizi informatici, mediatore culturale per studenti extra Ue, alloggi e mense, sport) e il programma di attività sociali e culturali organizzate in collaborazione con le associazioni studentesche Esn e Aegee.

Quest’anno, in particolare, in occasione del 30° anniversario del Programma Erasmus, l’Ateneo organizza l’evento celebrativo “Da Erasmus a Erasmus Plus: una finestra sul Mediterraneo”, che avrà luogo il 10 ottobre nella sede della struttura di didattica di Lingue e Letterature straniere di Ragusa.