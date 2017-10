Wedding and Living, il Salone Nazionale della Sposa e della Casa in programma sino a oggi, domenica 1 ottobre, ad Etnafiere, ha stupito ancora una volta per eleganza e bellezza, per l’ampia offerta fieristica che copre tutti i settori merceologici del mondo del wedding e dell’arredo casa; per i concorsi Il Matrimonio Perfetto che regalerà un intero Matrimonio e per La Coppia Perfetta (sono state scelte le 10 coppie finaliste che scenderanno in passerella domani).

Tutti strabiliati dalla nuova Area Eventi, il Giardino d’Inverno teatro di sfilate, e grandi momenti d’intrattenimento presentati dallo speaker Emanuele Bettino. La prova concreta sono stati gli espositori continuamente impegnati nei loro stand nella realizzazione di preventivi e in colloqui informativi con i futuri sposi 2018.

E noi abbiamo sentito proprio loro, che ci hanno raccontato come il Salone sia stato un’esperienza utile, divertente, illuminante. Gregorio e Stefania, vengono da Licata: “Eravamo molto confusi, non sapevamo da dove iniziare ad organizzare le nostre nozze. Abbiamo visitato il Salone ed abbiamo già fissato tre appuntamenti per la location, fioraio e bomboniere nonché il catering già confermato”.

Agata e Giuseppe, da Acireale: “Bellissima esperienza, gli eventi ci sono piaciuti tantissimo, io – dice Agata – mi sono innamorata di un abito da Sposa in una sfilata di questo pomeriggio, non vedo l’ora di andare in atelier a provarmelo. Ma ovviamente a Giuseppe non l’ho fatto capire”. Deborah ed Angelo, da Piacenza: Siamo siciliani ma viviamo fuori, pensavamo sarebbe stato impossibile organizzare il nostro matrimonio in pochi giorni, invece, tra oggi e domani, abbiamo già confermato praticamente tutte le cose importanti che ci mancavano”. Roberto, da Napoli: “sono single ma ho sentito che esponevano anche aziende del settore arredo così ho pensato di visitare il Salone perché sto rinnovando casa. Ho scelto una poltrona e una lampada di design bellissimi, nonché un camino moderno stupendo al bioetanolo!”.

Grande attesa, intanto, per gli eventi di domani. Momento clou la finalissima delle 10 coppie prescelte per il Concorso La Coppia Perfetta e l’estrazione, con il notaio, della coppia di futuri sposi fortunata che si aggiudicherà un intero matrimonio, dal catering per 100 persone alla location per il ricevimento, dalla macchina, all’abito da sposa e sposo, dagli allestimenti floreali, al servizio foto e video, dalla musica, alle fedi, da pezzi super esclusivi d’arredo, al make up…praticamente il “Matrimonio Perfetto”

Di seguito, nel dettaglio, il programma eventi di oggi:

DOMENICA 1 OTTOBRE

Salotto Eventi – Giardino d’inverno

17.30 “Documentary Wedding” – Wedding Trailer – Estremo Contrasto

photography

17.45 “Metropolis” – Sfilata abiti da sposa e cerimonia – Novias

18.15/19.00 Gran Sfilata dei Finalisti “La Coppia Perfetta”

19.00 “Bridal Fashion Show” Collezioni sposa/sposo 2018 – Bridal

19.30 “A Wedding Tale” – Wedding Trailer – Dino Sidoti Fotografo

19.45 “Prima Del Sì” – Sfilata abiti da sposa e cerimonia – Atelier Lady Grazia

A seguire:

Premiazione Concorso – “La Coppia Perfetta”

Estrazione – “Matrimonio Perfetto”

PRESENTA: EMANUELE BETTINO

• MAKE UP: NICA ARENA MAKE-UP ARTIST

• PARRUCCO : BIOCHIC CENTRO BENESSERE CAPELLI